INVESTIGAÇÃO

PMs envolvidos em morte de jovem em Tancredo Neves são de companhia com câmeras na farda

Comando Geral da Polícia Militar abriu procedimento investigatório

Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 12:06

PMs envolvidos em ação são de companhia com câmeras em fardas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O caso de Gustavo Batista dos Anjos, 17 anos, jovem que morreu durante uma ação policial na noite da última sexta-feira (7) no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, gerou revolta. Após a morte, protestos foram registrados no bairro e, na tarde de segunda-feira (10), criminosos se aproveitaram da situação para tentar incendiar cinco ônibus na região. A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) alega confronto no caso, enquanto familiares negam. Por conta disso, um procedimento investigatório foi determinado pelo Comando Geral para apurar as ações dos agentes da 23º Companhia Independente (CIPM), que tem câmeras nas fardas. >

Quem confirma a informação das câmeras é Marcelo Werner, titular da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA). Em entrevista, o secretário afirmou que a 23ª CIPM é uma das unidades contempladas com a tecnologia. “Essas câmeras estão distribuídas em 15 unidades das Forças de Segurança. [...] Uma das unidades que faz o uso das câmeras corporais é a unidade que atende a região de Tancredo do Neves. Como eu falei, eventuais imagens, seja de câmeras corporais ou de vídeo monitoramento naquela região, serão requisitadas e usadas para a elucidação dos fatos”, confirmou Werner ao responder sobre a investigação. >

Questionada, a PM afirmou, por sua vez, que um inquérito já foi aberto para entender o contexto em que Gustavo morreu. “Diante dos fatos e considerando a necessidade de total esclarecimento da ocorrência, o Comando da PMBA determinou à Corregedoria da Corporação a instauração de um procedimento investigatório para apurar as circunstâncias da ação policial. Paralelamente, a Polícia Judiciária conduzirá sua própria investigação, conforme prevê a legislação vigente”, escreveu em nota. >

Anteriormente, a PM informou que agentes da 23ª CIPM apreenderam uma arma de fogo, munições e drogas durante uma ocorrência em Tancredo Neves. Segundo a corporação, a ação ocorreu após denúncias de que indivíduos em um veículo estariam cometendo roubos e realizando manobras perigosas na região. Durante a abordagem, os policiais afirmam que houve um confronto, o que acabou resultando na morte de um de Gustavo e na prisão de outro jovem que estavam com ele. >