ALIMENTO VERSÁTIL

Cozido, frito ou mexido: saiba qual a melhor forma de preparo do ovo

Alimento é uma dos mais completos do ponto de vista nutricional, mas pode perder nutrientes a depender do preparo

Um dos alimentos mais completos nutricionalmente, o ovo também é conhecido pela versatilidade de formas que pode ser preparado e consumido. Na última semana, o alimento virou assunto nas redes sociais e em programas televisivos por conta da modelo fisiculturista Gracyanne Barbosa, que está participando do Big Brother Brasil e, antes mesmo de entrar no reality, contou que consumia 40 ovos por dia. Durante os cinco dias de confinamento, ela já provou o alimento cozido e mexido, o que suscitou a dúvida sobre a melhor forma de consumi-lo.

O médico Gabriel Mendes, que atua com foco no emagrecimento e performance, destaca que forma de preparo dos ovos podem afetar o valor nutricional e o impacto do alimento na saúde. Contudo, afirma que a melhor forma de preparo depende dos objetivos nutricionais e preferências de cada pessoa.

A nutricionista Natália Melo faz uma observação específica sobre o ovo mexido, que pode ser preparado sem gordura. “Em dietas com maiores restrições de emagrecimento, o alimento pode também ser mexido em água”, diz. Em geral, a gordura pode ser usada só no início do preparo. “É preferível untar com um pouco de gordura, sendo elas manteiga ou azeite de oliva, evitando a utilização de colheres para não acabar exagerando na quantidade”, aconselha.