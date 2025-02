CARNAVAL DE SALVADOR

Criação de novo circuito não está no radar da prefeitura, diz Bruno Reis

Prefeito de Salvador afirmou que estratégias serão implementadas para evitar superlotação

De acordo com Bruno Reis, a redução de equipamentos no circuito Barra-Ondina no sábado é uma medida para evitar a superlotação. “Cada ano vai aumentando os desafios, porém, a gente aqui, a nossa equipe, já temos experiência, expertise, já estamos acostumados a conviver nas adversidades. (...) No ano passado, foram 40 equipamentos. Esse ano serão, no máximo 28”, afirmou Reis. >