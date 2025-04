SÃO FRANCISCO DO CONDE

Criança de 11 anos morre após sentir 'forte dor no peito' na Bahia

Kayan Ícaro Menezes de Jesus desmaiou enquanto bebia água

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de abril de 2025 às 21:07

Kayan Ícaro Menezes de Jesus, de 11 anos Crédito: Acervo pessoal

Kayan Ícaro Menezes de Jesus, de 11 anos, jogava bola com os amigos em frente à sua casa, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), momentos antes de sentir "uma dor forte no peito". O mal estar ocasionou o óbito da criança na última quarta-feira (2). >

"Ele falou aos amiguinhos que estava sentindo o coração fraco, que ia beber água na casa da vó e voltava para brincar. Quando ia beber água, ele abaixou de dor e pediu ajuda/socorro baixo", contou a mãe do garoto, Niely Menezes. A família mora no centro da cidade, na rua Alto do Ouro. A mãe de Kayan conta que era por volta de 17h quando ele voltou para casa e desmaiou ao beber água. Logo em seguida, foi socorrido para o Hospital Célia Almeida por familiares e vizinhos. Ele foi levado para a sala vermelha da unidade, mas não resistiu. >

"Ele não tinha problemas de saúde. Só uma má formação congênita na mãozinha e no pé esquerdi", explicou Niely, que afirmou que o filho não possuía histórico de doenças e realizava consultas e exames de rotinas com frequência. "O último ECG [eletrocardiograma] que fez não deu alteração nenhuma", relembrou.>

Em uma última homenagem, a mãe de Kayan lembrou do amor do filho pelo Vitória e de seus sonhos, que incluía assistir a um jogo do time do coração no Barradão. "Eu te agradeço muito meu filhinho, por ter sido anjo sempre, em todos os momentos. Puro, doce, bondoso, caridoso, você só tinha bons adjetivos para mamãe falar, você realmente era uma criança de outro mundo", disse.>

Para os amigos, restou o vazio e a saudade do menino brincalhão, descrito como criança humilde e generosa. "Estudioso sonhava tão alto e profundo, com Deus no coração e amor pelo mundo, corria na rua leve como vento, a bola nos pés um sonho a girar, com amigos em risos e doces momentos, e sempre disposto a compartilhar seu abraço aquecido como um sol radiante, com carinho e ternura a todo instante", descreveu um dos vizinhos.>