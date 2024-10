EMPREGOS

Curso gratuito de capacitação para mercado de trabalho abre 2 mil vagas na Bahia

O projeto do Instituto Coca-Cola Brasil aceita inscrições de jovens entre 16 e 29 anos

Da Redação

Publicado em 14 de outubro de 2024 às 15:07

Alunos do Coletivo Online Crédito: Divulgação

O Instituto Coca-Cola Brasil abriu 2 mil vagas para um curso gratuito de capacitação de jovens para o mercado de trabalho na Bahia. O Coletivo Online receberá jovens entre 16 e 29 anos, com oportunidades de emprego nas 400 empresas parceiras.

A iniciativa visa ajudar alunos que já se formaram ou estão prestes a se formar no Ensino Médio a alcançarem o mercado de forma mais capacitada, facilitando a ponte entre esses jovens e seus empregos. A formação é completamente online, com 11 videoaulas enviadas por WhatsApp.

Por ser assíncrono, o curso pode ser adaptado à rotina e disponibilidade de cada aluno, para auxiliar de maneira mais efetiva. A intenção das aulas é ajudar na compreensão do mercado de trabalho, entendendo como dar o primeiro passo nesse mundo.

Nas aulas, serão abordados temas como elaboração de currículo, comportamento em entrevistas de emprego, e organização profissional e financeira. O curso conta com certificado, e o acesso a uma comunidade com vagas de emprego exclusivas para os participantes do Coletivo Online.

O projeto existe há 20 anos e já atuou na vida profissional de mais de 600 mil pessoas, incluindo muitos jovens vulneráveis no mercado. “Nosso objetivo é oferecer uma oportunidade para os jovens que querem mudar a realidade financeira de suas famílias. De acordo com dados do IBGE, um a cada três jovens no Brasil são de baixa renda”, comentou a Diretora-Executiva do Instituto Coca-Cola, Daniela Redondo.

“Nossa intenção é mudar esse cenário, contribuindo para a redução das desigualdades e desenvolvimento socioeconômico do país. Queremos estimular esse jovem a pensar na sua carreira e conectá-lo a grandes empresas”, completou.