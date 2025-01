FESTAS DE VERÃO

De graça até R$ 600: Confira os eventos que vão rolar em Salvador nesta semana

Tem festa gratuita e privada para o público até dia 12 de janeiro

O verão começou no dia 21 de dezembro, com aquele abafamento já conhecido pelos baianos, mas com a sensação boa de que a estação trouxe não só o calor, mas também as melhores festas já confirmadas em Salvador.