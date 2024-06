Defensa 'Yokohama' é retirada da praia de Itapuã

Na manhã desta quarta-feira (5), a defensa do tipo "Yokohama", identificada na tarde da última terça-feira (4), na orla de Itapuã, foi retirada da praia. De acordo com a Capitania dos Portos, a operação de retirada do equipamento contou com o apoio de equipes e emprego de meios da Limpurb, da CPBA e da Base Naval de Aratu, local para onde a defensa foi direcionada.