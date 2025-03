VÍTIMA DA VIOLÊNCIA

Dentista baleada na Paralela segue na UTI, mas 'responde bem'

Veja como doar sangue para ajudar Larissa

A cirurgiã-dentista Larissa Azevedo Pinheiro, de 28 anos, continua internada na UTI do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, com estado de saúde grave, mas considerado estável. Ela foi atingida no peito ontem, durante um tiroteio entre suspeitos e policiais, na Avenida Paralela. Um dos bandidos foi morto. Um motorista ficou ferido por estilhaços. >

Larissa estava a caminho do trabalho, vindo de Lauro de Freitas em um mototáxi, quando se viu no meio do tiroteio. O mototaxista que a levava, que prefere não se identificar, contou em entrevista à TV Bahia que o tiro que atingiu a dentista partiu de um bandido. Eles desceram da moto no meio do engarrafamento e confusão para tentar se abaixar no chão e fugir dos tiros. "Eu já estava no chão quando ele [suspeito] passou correndo, e ela estava tentando se abaixar. Eu notei logo que ela estava ferida. Ela perdeu a consciência, tentava falar, mas não conseguiu", afirmou. "É uma questão de desespero. A gente decidiu [parar] para salvaguardar a nossa vida. Se jogar no chão, o que é certo. Foi desesperador", completou.>