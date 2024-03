VEJA COMO FAZER

Desconto de até R$ 20 na fatura da Coelba termina no próximo domingo (31)

Até o próximo domingo (31), quem pagar a conta de energia utilizando o aplicativo RecargaPay vai ganhar até R$ 20 de desconto, na mesma hora. Para isso, é preciso apenas baixar o aplicativo no celular e, no momento do pagamento, incluir o código promocional NEOPIX20. O benefício é válido para todos os clientes da distribuidora.

O valor do desconto pode ser de R$ 20, para aqueles que forem utilizar o RecargaPay pela primeira vez e possuírem fatura com valor acima de R$ 40; ou de R$ 10, para os que já são usuários da plataforma e forem pagar conta com valor acima de R$ 30. O benéfico poderá ser usado em uma única fatura por CPF.

Para os clientes que estão em débito com a distribuidora, a Neoenergia Coelba permanece com o desconto de até 90% e parcelamento em 60 vezes via Desenrola Brasil. Quem não se enquadra nos pré-requisitos do Desenrola, existem ainda condições especiais, com parcelamento em 21x via portal de negociação da distribuidora (o cliente deverá acessar a área do cliente e escolher a sua distribuidora para iniciar o processo).