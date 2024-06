Desembargadora Maria de Fátima Carvalho recebe “Medalha do Mérito Ambiental”

Uma Sessão Solene foi promovida nesta quarta-feira (5) pela Câmara Municipal de Vereadores para a entrega da “Medalha do Mérito Ambiental” para a Desembargadora Maria de Fátima Carvalho.

A presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais foi condecorada em frente a inúmeras autoridades.

A homenagem ocorreu pelos seus relevantes serviços prestados ao judiciário e a sua destacada atuação à frente do Núcleo Sócio Ambiental do Tribunal de Justiça da Bahia, referência no País em práticas socioambientais e ações de conscientização que motivam economia e mudança de hábitos.