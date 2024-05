DEFENSORIA PÚBLICA

Dia Nacional dos Defensores e Defensoras é celebrado durante Sessão Especial na Alba

A presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia (ADEP), Tereza Almeida representou a entidade no evento

Da Redação

Publicado em 17 de maio de 2024 às 19:26

Tereza Almeida, presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia (ADEP) Crédito: Divulgação

O Dia Nacional dos Defensores e Defensoras e da Defensoria foi celebrado durante Sessão Especial na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta sexta-feira (17). A presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia (ADEP), Tereza Almeida representou a entidade no evento.

A homenagem, segundo a presidente, reforçou a importância da Defensoria Pública para o sistema de justiça pois trabalha prioritariamente para as pessoas vulneráveis. Em meio a paralisação da categoria, Tereza relembra sobre a aprovação do Projeto de Lei Complementar 154. O PLC assegura simetria constitucional com as outras carreiras jurídicas, cumprimento do subsídio com subteto, conforme prevê inciso XI do art. 37 a Constituição Federal, entre outras melhorias à carreira do defensor.

“Aproveitamos para pedir apoio, mais uma vez, aos membros do Poder Legislativo estadual para que possamos fortalecer as discussões, perante o Governo do Estado. Esperamos que os parlamentares que se colocam como aliados à causa da Defensoria Pública façam este movimento para que o PLC 154 seja votado aqui o mais rápido possível”, disse.

Para a Defensora Geral, Firmiane Venâncio, a relevância do trabalho feito pela Defensoria Pública precisa ser destacado em um espaço como a Alba. “Este é um dia importante em que nós falamos da necessidade do fortalecimento da Defensoria Pública aqui no parlamento e em que também temos a oportunidade de falarmos sobre o trabalho que defensores e defensoras tem feito no estado da Bahia”, destaca.

O evento foi proposto pela deputada Olívia Santana (PCdoB) e foi um momento para celebrar não apenas os defensores e defensoras, mas também para reafirmar a importância do fortalecimento da instituição para a garantia dos direitos da população baiana.