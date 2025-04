SONHO

Do diagnóstico de asma ao esporte: jovem baiana de 16 anos mira Olimpíadas

Ana Clara Santana ganhou a primeira medalha individual em competição na Paraíba

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2025 às 13:06

Baiana ganhou medalha no último final de semana Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Tudo começou com uma indicação médica. Para ajudar no tratamento de asma, doença que inflama as vias aéreas, Ana Clara Santana, 16, foi matriculada pelos pais na natação. O ano era 2019, e àquela altura, a baiana não tinha ideia de que se tornaria atleta. >

No domingo (13), a jovem voltou da Paraíba com um adereço especial: uma medalha de prata pendurada no pescoço. O prêmio teve um gosto ainda mais especial por ser o primeiro individual. Ela ocupou o pódio do torneio na modalidade 50 metros nado peito no Troféu Sérgio Silva. >

"Voltar para casa é uma sensação muito boa de dever cumprido. É como se todas as lágrimas derramadas valesem a pena", conta Ana Clara Santana. A baiana integra a lista de 358 pessoas contempladas com o programa Bolsa-Atleta da Prefeitura de Salvador pelo segundo ano seguido. >

A ação de incentivo contempla atletas e paratletas de 21 modalidades diferentes. Além da natação, estão entre os esportes contemplados: futebol, ginástica, ciclismo, vôlei, entre outros. >

Nesta segunda-feira (14), a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), firmou o termo de compromisso com os beneficiários do programa. >

Ao longo de 12 meses, mais de 300 atletas receberão bolsas que variam entre R$ 200 e R$ 2 mil por mês. O secretário Júnior Magalhães ressalta que, para além do incentivo financeiro, os atletas são acompanhados pela gestão municipal. >

"Nós vamos oferecer treinamentos e capacitação aos atletas e paratletas, contando com a comprovação de que eles estão participando e treinando continuamente. Não é apenas um projeto para transferir recursos, mas para incentivar a prática esportiva", explica.>

O prefeito Bruno Reis celebrou a segunda edição do programa. "Nós revolucionamos a área de esportes da nossa cidade nos últimos anos. O que víamos, no passado, era ausência de qualquer projeto ou programa que desse apoio aos atletas e paratletas na nossa cidade. Hoje, somos referência nesse tema para o Brasil", disse. >

Incentivo financeiro

Para Ana Clara Santana, que vive no Cabula com os pais, a participação em campeonatos nacionais só foi possível graças aos incentivos financeiros. Desde o início, a atleta começou a treinar na Arena Aquática de Salvador, que é pública, e recebeu o benefício do Bolsa-Atleta, em 2024 e neste ano. Ao longo de dois anos, mais de 400 atletas viajaram para competições com a ajuda de custo do programa. >

"Sem esse incentivo nada seria possível, eu não teria condições de viajar e não ganharia medalhas", diz Ana Clara, que venceu competições em Fortaleza e Manaus nos últimos dois anos.>