SAÚDE

Doação de órgãos tem negativa familiar de 60% na Bahia

Estado realizou 593 captações entre órgãos e tecidos no primeiro semestre deste ano

Na Bahia, a recusa em doar um órgão abrange cerca de 60% das famílias de pessoas que morrem todos os dias no estado. Já a lista de espera soma mais de 3 mil pacientes que aguardam por um transplante de rim, fígado e córneas, dentre outros. Os dados foram divulgados pelo Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) nesta segunda-feira (2).

No estado, são realizados transplantes de fígado (Hospital São Rafael e Hospital Português), rim (Hospital Ana Nery, Roberto Santos, Português, Aliança, Cárdio Pulmonar, além de unidades em Vitória da Conquista e Feira de Santana), transplante de córnea é realizado no Hospital das Clínicas, Ipoc, além do interior: Feira de Santana e Vitória da Conquista, dentre outros.