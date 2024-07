CRIME

Dois homens morrem após tiroteio com a PM no Caminho de Areia

Dupla foi socorrida para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos

Dois homens morreram após trocar tiros com policiais militares no bairro de Caminho de Areia, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, o confronto ocorreu durante uma operação de patrulhamento na região, quando moradores denunciaram uma dupla que praticava roubos no bairro.