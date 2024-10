SIMÕES FILHO

Dois homens são presos com mais de 200 porções de drogas na RMS

No final da manhã desta segunda-feira (7), dois homens foram presos com mais de 200 porções de drogas em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

PMs do Comando de Policiamento Regional da Capital – RMS faziam rondas na Avenida Elmo Serejo, quando viram um homem em "atitude suspeita" em uma motocicleta.

Após a abordagem, os policiais localizaram com ele uma bolsa com drogas. Pouco depois, em continuidade às buscas, os militares encontraram mais um suspeito com drogas. A ação resultou na apreensão de mais de 200 porções de maconha, crack, cocaína e K9.