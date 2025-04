DIA DO CAFÉ

Edição do CORREIO desta sexta terá brinde exclusivo com três opções de cor

Jornal do dia sem produto sairá por R$ 2,00

O jornal CORREIO terá mais uma edição de brindes nesta sexta-feira (11). Desta vez, o brinde especial celebra um queridinho do baiano: o cafézinho. Na próxima segunda-feira (14) é comemorado o Dia Mundial do Café. Os leitores poderão adquirir o jornal do dia e um copo personalizado em três diferentes opções de cor e frase.>