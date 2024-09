PARAÍSO DESEJADO

Em 2023, uma de cada 10 viagens do Brasil foi para a Bahia, diz IBGE

Receita turística chegou a R$ 2,4 bilhões, a segunda maior do país

A Bahia é um dos grandes destaques do turismo nacional. Dados do Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE), através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), mostra que o estado foi destino de 1,8 milhão de viagens nacionais, 726 mil a mais que em 2021, um crescimento de 62,6%. Este quantitativo significa que uma em cada 10 viagens realizadas no Brasil em 2023 tiveram a Bahia como destino.