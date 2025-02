QUERIA?

Em meio ao Verão, cidade baiana tem a sexta menor temperatura do Brasil

Registro foi de 15.6°C

No meio do Verão, em que as temperaturas nas cidades baianas costumam superar 30°C, um município no sudoeste do estado teve a sexta menor temperatura do Brasil nas últimas 24h. Trata-se de Vitória da Conquista, cujo registro foi de 15.6°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >