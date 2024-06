CAMAÇARI

Empresa de celulose abre vagas para a Região Metropolitana

A Bracell, empresa de produção de celulose, está com inscrições abertas para quatro vagas de emprego para a unidade do Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. As oportunidades, com carga horária integral, são para soldador I, assistente técnico ll, analista de melhoria contínua pleno e analista de materiais II.

Os selecionados para as vagas terão salários compatíveis com as respectivas funções e um pacote de benefícios que inclui, por exemplo, plano de saúde e odontológico, transporte fretado, refeição na fábrica, vale-alimentação, auxílio-escola para os filhos elegíveis, auxílio-creche, prêmio de férias, auxílio funeral e seguro de vida em grupo. Além disso, os colaboradores participam do Programa de Participação nos Resultados (PPR) e podem ser contemplados com auxílio-educação para complementar a qualificação.