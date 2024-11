ACIDENTE NO HORTO

Enterro de trabalhadores que morreram em queda de elevador é marcado por emoção e revolta

Filho de uma das vítimas chegou a passar mal, em meio a pedidos por justiça

Amigos, familiares e conhecidos se reuniram para dar o último adeus a Ariston de Jesus, de 61 anos, e Manoel Francisco da Silva, de 54. O sepultamento dos corpos de ambos ocorreu por volta das 15h30 no Cemitério Parque Bosque da Paz, em Nova Brasília, Salvador. Ambos perderam a vida após uma queda de cerca de 25 metros em um elevador de um prédio de luxo no Horto Florestal.

Uma multidão vestida de preto, muitos trazendo flores, marcou presença em um ambiente tomado pela tristeza e pela ansiedade. O velório, inicialmente previsto para as 14h30, sofreu atraso devido à demora para a chegada dos corpos. Quando as vítimas finalmente chegaram, o clima de consternação deu lugar a lágrimas e manifestações de dor. Sobre os caixões, repousava uma coroa de flores com a mensagem: “Com todo amor e carinho de sua família”.