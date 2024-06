Esposa de traficante suspeita de envolvimento em triplo homicídio em Feira de Santana é presa

Criminosos mataram três pessoas em frente a um mercadinho no bairro Rua Nova no mês passado

Uma mulher suspeita de ser mandante de um triplo homicídio em maio deste ano foi presa na quinta-feira (13), em Feira de Santana, no interior da Bahia. Ela foi capturada por força de um mandado de prisão temporária pela 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, por intermédio da Delegacia de Homicídios.

De acordo com as investigações, a mulher é casada com um traficante que cumpre pena em um conjunto prisional do estado. A análise de câmeras de segurança e de outros recursos tecnológicos apontou que a suspeita deu ordens para os comparsas. Os criminosos pararam um carro em frente a um mercadinho no bairro Rua Nova, no dia 10 de maio, e dispararam contra clientes, matando três deles. Um dos executores foi baleado por um segurança e morreu, enquanto outros três suspeitos fugiram.