PERDEU A LINHA

Estação Acesso Norte fica lotada após falha em trem do metrô de Salvador

Os passageiros que tentaram embarca para a linha 1 do metrô de Salvador no começo da noite desta quinta-feira (4), foram surpreendidos por uma falha técnica que causou a parada de circulação dos trens.

Com a interrupção do serviço, uma multidão se formou na estação Acesso Norte, responsável pelo integração entre as linhas 1 e 2 do CCR Metrô.