Estação BRT Vasco da Gama passa a funcionar a partir deste sábado (25)

A partir deste sábado (25), os usuários do sistema BRT Salvador vão contar com mais um terminal no trecho 2. A Estação BRT Vasco da Gama irá beneficiar os usuários que precisam chegar aos bairros da Federação e Engenho Velho de Brotas pela Avenida Vasco da Gama.