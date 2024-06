PROCURADO

Ex de jovem esfaqueada na Via Regional tem prisão preventiva decretada

Homem teria agido com um comparsa, que ainda não foi identificado

Esther Morais

Publicado em 28 de junho de 2024 às 12:31

Paloma, vítima do caso, e Danilo, principal suspeito Crédito: Arquivo pessoal

Foi expedido na manhã desta sexta-feira (28) o mandado de prisão preventivo para Danilo Sampaio, de 29 anos, principal suspeito de esfaquear a ex-namorada, Paloma Paixão, em Salvador. O crime aconteceu na quarta-feira (26), na Via Regional, enquanto a jovem ia para o trabalho.

A reportagem do CORREIO teve acesso ao documento, no qual ele é acusado por violência doméstica contra mulher. Também foi confirmado hoje, oficialmente, o descumprimento da medida protetiva do investigado para a ex-namorada e vítima do crime. Danilo encontra-se foragido.

Familiares ainda contam que o homem agiu com um comparsa, que ainda não foi identificado. Eles detalham que, no dia da ocorrência, Danilo abordou Paloma em um ponto de ônibus, antes dela ir para o trabalho. Junto com o comparsa, ele teria esfaqueado a jovem.

Paloma Paixão foi atingida seis vezes por golpes de faca, dois no pescoço, dois nas costas, um na cabeça e outro abaixo do peito, na região do pulmão - este, o ferimento mais grave. A vítima está internada na sala vermelha - local de extrema importância para o atendimento de casos graves e urgentes - do Hospital Professor Eládio Lasserre e tem feito drenagem de tórax. Ela não passou por cirurgias.

Apesar da gravidade do caso, Paloma está acordada e reconheceu o agressor.