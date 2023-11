Família de Sara Mariano não acredita em guarda compartilhada da filha da cantora

Nesta quarta-feira (29), acontece a primeira audiência do processo que definirá com quem a criança vai morar. Os avós maternos e paternos disputam a guarda da menina. A audiência foi marcada depois que Dolores Correia, mãe de Sara Mariano, solicitou à Justiça a guarda da criança. Dolores reside na cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão.