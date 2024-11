SALVADOR

Familiares e amigos de chaveiro condenado por crime que ocorreu há 12 anos protestam em Castelo Branco

Tony Dantas Pereira, de 45 anos, foi condenado por roubo em setembro deste ano; familiares defendem inocência

Familiares e amigos de Tony Dantas Pereira, chaveiro condenado por roubo que ocorreu há 12 anos, fizeram um protesto no bairro de Castelo Branco, em Salvador, nesta segunda-feira (4). O grupo, formado por cerca de 30 pessoas, defende a inocência do chaveiro, preso no dia 22 outubro.

Tony foi acusado de invadir e roubar a casa de uma advogada no bairro de Cajazeiras IV, no subúrbio da capital baiana, após a prestação de um serviço. Isso teria ocorrido em abril de 2012. A condenação do chaveiro, no entanto, ocorreu no dia 29 de setembro deste ano após uma série de pedidos de recursos feitos pela defesa do acusado, que foram encaminhados ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ).