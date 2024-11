SONHO ANTIGO

Jerônimo diz esperar que TCE defina consenso sobre ponte Salvador-Itaparica nesta semana; entenda

Governo da Bahia e Consórcio pediram mediação do TCE-BA em agosto

Maysa Polcri

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 15:46

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse, nesta segunda-feira (4), esperar que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) divulgue nesta semana definições sobre as obras da ponte Salvador-Itaparica . Em agosto, o governo e a concessionária pediram a mediação do TCE para os impasses relacionados ao contrato.

"O TCE está moderando a negociação entre o interesse do consórcio chinês e o governo do estado. Na pandemia, houve um desgaste no orçamento no que diz respeito aos preços dos materiais, mão de obra e taxa de juros. O consórcio pediu que a gente pudesse refazer o valor e não estava havendo consenso por conta da defesa do erário público", contextualizou o governador. Até então, a obra da ponte Salvador-Itaparica tem acumulado atrasos.

A primeira etapa da construção, que consiste na sondagem de águas rasas e profundas realizada por navios chineses, deveria ter acontecido entre os dias 6 e 8 de janeiro, mas só começou a ser realizada em julho. A definição do Tribunal de Contas do Estado deve acelerar o processo. A previsão é que os pilares da ponte comecem a ser erguidos em 2026.

"Espero que, nesta semana, possamos chegar ao consenso final porque o presidente Lula estará recebendo o presidente da China Xi Jinping na semana que vem", completou Jerônimo Rodrigues. "As sondagens devem ser encerradas até março de 2025 para que possamos ver pilares sendo instalados. Me responsabilizo pelos investimentos que devem ser feitos no outro lado, na Ilha de Itaparica", falou o governador. As obras incluem duplicação de vias para garantir a movimentação de veículos.