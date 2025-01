VIOLÊNCIA POLICIAL

Familiares protestam pela terceira vez por jovem que teria sido morto pela PM

A manifestação ocorre na Avenida Vasco da Gama, mas a via não foi interditada

Vitor Rocha

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 18:37

Protesto na Vasco da Gama realizado ontem (28) Crédito: Reproduçao

Os familiares de Yure Almeida se reuniram novamente na Avenida Vasco da Gama nesta quarta-feira (29) para protestar pela terceira vez pela morte do jovem de 28 anos. O rapaz veio a óbito na terça-feira (28) por violência policial, conforme aponta a família. A Polícia Militar nega a acusação e afirma que o homem morreu em uma troca de tiros.>

A manifestação desta tarde ocorre após o sepultamento do jovem no Cemitério Quinta dos Lázaros, no bairro Baixa de Quintas, às 15h. De acordo com a Transalvador, a PM impossibilitou os protestantes de interditarem a via. Um amigo da família informou ao CORREIO que o ato deve seguir até a noite, podendo encerrar das 20h às 22h.>

Relembre o caso>

Segundo as informações de moradores, Yure não teria envolvimento com crime. Eles acusam os PMs de agirem com violência injustificada. "Umas 9h da manhã de hoje apareceram umas quatro guarnições aqui, entrou e matou um menino inocente, especial. Todo mundo gostava dele aqui. Cadê as câmeras nas fardas dos policiais?", cobrou a moradora Silvia, falando na TV Bahia. "Se ele fosse envolvido (no crime) a gente não estaria aqui". >

Ainda de acordo com a moradora, os tiros aconteceram em frente à casa de uma senhora que usa marcapasso e passou mal depois do episódio.>

Procurada, a Polícia Militar (PM) informou que agentes da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Brotas) estiveram no local do protesto, além do Corpo de Bombeiros, e que a via foi liberada sem registro de feridos na ação, nem condução à delegacia. >

Sobre a morte do jovem, o órgão revelou que policiais militares da Rondesp Atlântico atuavam na Avenida Caetano, no Acupe de Brotas, quando apreenderam arma de fogo e drogas.>