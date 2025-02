ENERGIA

Federação: 1,8 tonelada de fios clandestinos é retirada de postes em Operação Gatonet

Ação é realizada pela Neoenergia Coelba em parceria com a Prefeitura de Salvador

Cerca de 1,8 tonelada de cabos irregulares foram tirados dos postes do bairro da Federação, em Salvador, na última semana. A retirada dos fios faz parte da primeira semanada da Operação Gatonet, da Neoenergia Coelba, que teve como objetivo remover os cabos de telefonia e internet instalados irregularmente na região até a sexta-feira (7). Ao todo, a empresa, com apoio da Prefeitura de Salvador, enviou equipes que inspecionaram cerca de 101 postes no bairro.>

Os cabos removidos pertenciam a operadoras clandestinas que não possuem contrato de compartilhamento de infraestrutura com a Neoenergia Coelba, nem apresentaram projetos técnicos que garantam a segurança das instalações. Além das fiações, 66 caixas irregulares, que são as principais causas de chamas em fiação, foram retiradas. Na semana que vem, a Operação Gatonet irá fiscalizar os equipamentos de telecomunicações do circuito do Carnaval, garantindo a segurança da folia.>