SERVIÇO

Feira de Saúde chega a Porto Seguro e deve realizar mais de nove mil atendimentos

Iniciativa começa nesta sexta-feira (22)

Publicado em 22 de março de 2024 às 07:54

Feira de Saúde da Bahia Crédito: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

Moradores do município de Porto Seguro, no sul baiano, terão acesso a diversos serviços de saúde e cidadania, a partir desta sexta-feira (22), com a realização da Feira Saúde Mais Perto. Os serviços estarão disponíveis até sábado (23), das 7h às 17h, no Complexo Frei Calixto, próximo à Praça do Trabalhador.

Na estrutura instalada no local, serão realizadas consultas e procedimentos oftalmológicos como cirurgia de catarata, exame de refração, limpeza da lente para quem já fez cirurgia de catarata, além de atendimento odontológico, preventivo ginecológico, exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-X, mamografia e exames laboratoriais, totalizando mais de nove mil atendimentos.

O espaço também vai contar com um posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão, que vai oferecer os serviços de emissão de segunda via do RG, de antecedentes criminais e inscrição no CPF. Para ter acesso aos serviços oferecidos pela Feira Saúde Mais Perto, é necessário apresentar o cartão do SUS, RG e CPF. No caso de exames de ultrassonografia e exames laboratoriais, é preciso apresentar a solicitação médica.