Ferry-boat será afundado na Baía de Todos-os-Santos na sexta-feira (21)

Operação acontecerá a dois quilômetros da costa

A ação tem como objetivo fortalecer o turismo náutico local, com a criação de recifes artificiais. Em 2019, o ferry-boat Agenor Gordilho foi afundado pelo mesmo motivo. O afundamento da sexta-feira tem parceria do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Marinha do Brasil. >