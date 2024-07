TRÂNSITO

Festa de Labatut altera tráfego em Pirajá a partir de sexta (12)

O trânsito de veículos no bairro de Pirajá será alterado a partir da próxima sexta-feira (12). De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as mudanças serão feitas devido à realização da Festa de Labatut, que encerra às comemorações da Independência da Bahia.

Ficarão proibidos estacionamento e circulação de veículos na Rua 24 de Agosto, especificamente no largo, na interseção com a Rua Eliziário da Cruz, e na Rua Oito de Novembro, nas proximidades do Largo do Pantheon, nos dias 12 de julho (sexta), das 15h à 00h30; 13 de julho (sábado), das 15h à 1h30 e 14 de julho (domingo), das 15h às 23h.