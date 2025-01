LITERATURA

FGM lança coleção de Selo Literário João Ubaldo Ribeiro e realiza homenagem ao escritor

Evento acontece nesta quinta-feira (23), na Praça Nossa Senhora da Luz e no Teatro Jorge Amado

Para celebrar a literatura e o escritor baianao João Ubaldo Ribeiro, a Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos, lança, nesta quinta-feira (23), a coleção da 4ª edição do selo literário que leva o nome do autor, em uma cerimônia que também marca a comemoração de seus 84 anos de nascimento.

Além disso, haverá o lançamento do edital para a 5ª edição do projeto. O evento ocorrerá na Praça Nossa Senhora da Luz e no Teatro Jorge Amado, ambos situados no bairro da Pituba.