CONCLAVE

Fiéis comentam expectativas para o papado de Leão XIV: "Espero que ele continue as obras feitas pelo Papa Francisco"

Robert Francis Prevost foi eleito na tarde desta quinta-feira (8), após atingir o mínimo de 89 votos dos cardeais

Gilberto Barbosa

Publicado em 8 de maio de 2025 às 21:39

Papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro Crédito: Narcin Mazur/ cbcew.org.uk

O relógio passava das 13h, horário de Brasília, quando a fumaça branca saiu da chaminé da Basílica de São Pedro, no Vaticano. O sinal anunciava a eleição do novo Papa: Leão XIV. Igrejas por todo o mundo tocaram os sinos em celebração ao novo pontífice e realizaram missas nesta quinta-feira (8). Uma delas foi a Paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. >

A expectativa do novo papado é a mesma entre os fiéis que estavam presentes: que Leão XIV continue o trabalho feito nos 12 anos de pontificado do Papa Francisco, morto no dia 21 de abril. “Eu acompanhei o conclave com muita expectativa. Espero que ele continue as obras que foram feitas pelo Papa Francisco e o trabalho que ele fez com as pessoas necessitadas, que vivem na rua, além de atuar como intermediador pelo fim das guerras. O semblante dele me deu muita paz”, disse a aposentada Eliza Reis, 68 anos.>

“O Papa Francisco tinha feito a Igreja Sinodal, em caminhada e em comunicação com todo o mundo e esperamos que ele siga esse legado. Que ele tenha essa bondade divina e siga aquilo que Deus espera de nós, aceitando as diferenças e entendendo que todos devemos ter esse amor dentro de nós. Isso foi o que Jesus nos ensinou”, falou a dona de casa Maria Amélia Soidan, 61. >

Paróquias de Salvador celebraram missas na tarde desta quinta-feira (8) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Já o porteiro Antônio Carlos Oliveira, 72, lembrou do legado do antigo papa e exaltou o significado do pontificado de Francisco para os católicos. “O Papa Francisco foi muito bom para toda a igreja. Ele foi a representação mais próxima de Cristo que nós tivemos, por ser um homem simples, pela sua bondade e pela forma como abraçava a todos sem diferenças. Ele foi um pouco de tudo, foi pai, amigo e um líder para todos nós”, disse. >

Para o padre Jailson Jesus dos Santos, pároco da igreja, a escolha do novo papa representa um momento de esperança para os católicos. “Estamos no ano do Jubileu, celebrando 2025 anos do cristianismo e a eleição de um novo papa é um sinal de coisas novas, de continuidade dessa história onde a igreja renova suas forças e suas esperanças. Espero que o papa Leão XIV possa trazer unidade para o interior da igreja, mas também uma palavra de paz para o mundo, que está com tantos conflitos”, falou. >

Nascido Robert Francis Prevost, Leão XIV é o primeiro pontífice americano na história. Ele nasceu em Chicago e ficou conhecido pela sua atuação missionária no Peru nos anos 80. O novo papa foi eleito na tarde desta quinta-feira (8), durante o segundo dia de votação do conclave, após atingir o mínimo de 89 votos dos 133 cardeais votantes. Aos 69 anos, ele se torna a 267ª pessoa a liderar a da Igreja Católica, ocupando o lugar deixado pelo Papa Francisco, que morreu em 21 de abril. >