VOLTA PARA CASA

Fila do ferry-boat em Itaparica tem espera de mais de 4 horas

Cinco ferries estão em operação

Baianos e turistas que aproveitaram o feriadão para viajar na ilha e deixaram para voltar para casa nos últimos momentos, vão precisar ter paciência para cruzar a Baía de Todos-os-Santos na tarde desta segunda-feira (21). De acordo com o Filômetro da Internacional Travessias Salvador (ITS), gestora do Sistema Ferry-Boat, o tempo de espera no terminal de Bom Despacho pode levar mais de 4 horas para ser feito. >