CINE GLUBER ROCHA

Filme estrelado por Caio Blat tem sessões gratuitas com debates e oficinas em Salvador

Filme seguirá em turnê por diferentes cidades brasileiras, em sessões especiais com as presenças da diretora

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 19:08

Caio Blat em “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho” Crédito: Divulgação

O filme “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho”, com direção de Bia Lessa, estrelado por Caio Blat (Riobaldo) e Luiza Lemmertz (Diadorim), chega a Salvador nesta quinta-feira (12), com um lançamento no estilo turnê. O projeto leva a apresentação do making of da peça dirigida por Bia Lessa, do documentário premiado “Onde Nascem as Ideias”, de Carolina Sá, e da projeção do filme “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho”. Ocorrem ainda palestras, debates e oficinas sobre o tema, de forma gratuita, no Cine Glauber Rocha.

Serão realizadas exibições em uma nova cidade a cada semana. A adaptação do clássico da literatura brasileira “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, já foi exibida neste modelo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Aracaju.

Cartaz de “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho” Crédito: Divulgação

O filme fez sua estreia mundial no Festival do Rio 2023 e, em seguida, participou de festivais nacionais e internacionais, como a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo de 2023, a 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, XV Festival Internacional de Cinema da Fronteira, o Festival du Cinéma Brésilien de Paris, a Mostra Cinebrasil Berlim e o Panorama Brasileiro do Cine en El Kirchner e exibição na Universidade de Yale.

O longa-metragem narra a trajetória do jagunço Riobaldo, enfrentando seus demônios em guerras pelo Sertão mineiro. “Este filme vem do desejo de dialogar com a linguagem cinematográfica da mesma forma que Guimarães estabeleceu um diálogo com a língua portuguesa escrita e oral”, conta a diretora.

“O Diabo Na Rua no Meio do Redemunho” é a quarta incursão pelo audiovisual de Bia Lessa, depois dos longas-metragens “Crede-mi” (de 1996, dirigido em parceria com Dany Roland), de “Então Morri” (de 2016, outra parceria com Dany Roland) e de uma série audiovisual, a trilogia “Cartas ao Mundo” (pesquisa autoral de Bia em torno da linguagem cinematográfica de Glauber Rocha).

A produção do longa foi realizada pela 2+3 Produções, em coprodução com a Globo Filmes, Canal Brasil, RioFilme, 2+2 Comunicações e em associação com Quanta, Effects Film e O Grivo. O lançamento do filme se desdobrará no projeto Mãos à Obra, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, São Luís, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre, onde serão promovidos encontros com a diretora e o elenco e serão desenvolvidas diversas atividades em torno do universo de criação do filme “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho”.

Confira a programação especial em Salvador

Sessões de “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho”, de 12 a 18 de setembro, às 19h00 na Sala 3 do Cine Glauber Rocha.

12/09 – Sessão especial seguida de debate com Bia Lessa, Clara Lessa, Esmeralda Cravançola, Leandro Colling, Luiza Lemmertz e Nivia Maria Vasconcelos | Exibição – Onde Nascem as Ideias, Carolina Sá

13/09 – Sessão especial seguida de debate com Bia Lessa, Clara Lessa, Deolinda Vilhena, Evelina Hoisel, Luiza Lemmertz e Marcio Meirelles | Mostra Mãos à obra – universo Guimarães Rosa, de 12 a 18 de setembro, às 14h na sala 3 do Cine Glauber Rocha | Exibição – Outras estórias, Pedro Bial

14/09 – Seres, Coisas, Lugares + Poema Desentranhado de uma nota de rodapé, Suzana Macedo

15/09 – Mutum, Sandra Kogut

17/09 – Onde Nascem as ideias, Carolina Sá

18/09 – Mutum, Sandra Kogut

Projeções - diariamente, de 12 a 18/09