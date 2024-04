DESABAMENTO

Fios, peças de carro e pedaços da estrutura do edifício que desabou no Politeama estão sendo saqueados, afirma síndico

Os moradores do Edifício Alto do Politeama, no bairro do Politeama, passam por mais um sentimento de insegurança após um deslizamento de terra ocorrer na fundação do prédio. Com os apartamentos evacuados, saqueadores aproveitam para roubar peças de carro, fios, alumínios e pedaços da estrutura do edifício.