FESTA POPULAR

Flores para Iemanjá: confira preços e significados especiais de cada cor

Rainha do mar é celebrada neste final de semana, no Rio Vermelho

Um mar de flores tomará conta das águas do Rio Vermelho neste final de semana. Isso porque apreciadores e religiosos depositarão no mar ofertas para a matriarca espiritual das águas, Iemanjá, celebrada oficialmente no dia 2 de fevereiro. As floristas, peças fundamentais durante a celebração da orixá, começam a tomar conta das ruas próximas à praia. As flores são vendidas a partir de R$ 7, com direito a promoção: quem leva três unidades, paga R$ 20. >