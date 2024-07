CAPTURA

Foragido da Justiça por homicídio é preso na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta terça-feira (23), um foragido da justiça do Ceará. O flagrante aconteceu durante abordagem no Km 677 da BR-116, trecho do município de Jequié, no sudeste baiano.