PRISÃO

Suspeito de tráfico é preso em Oliveira dos Brejinhos, no oeste baiano

Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso em Oliveira dos Brejinhos, no oeste do estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele portava cerca de 40 papelotes de cocaína, além de um revólver calibre .38 e duas munições. A prisão foi realizada na tarde da última sexta-feira (19), no povoado Chapada do Arroz.