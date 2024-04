VITÓRIA DA CONQUISTA

Foragido da justiça por tráfico de drogas é preso na BR-116

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso durante policiamento ostensivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetros 830 da BR-116, trecho do município de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.