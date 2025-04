ATRÁS DAS GRADES

Foragido por homicídio é localizado e preso na casa de parentes na Bahia

Homem foi detido em Camaçari

Um homem foragido por homicídio qualificado no bairro Alto do Cruzeiro, em Juazeiro, no norte da Bahia, foi localizado e preso na casa de parentes em Camaçari, na Grande Salvador, no domingo (6). O mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes da 18ª Delegacia Territorial (DT).>