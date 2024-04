SEGURANÇA PÚBLICA

Fuzil, granada e 79 carregadores: facções atuam com armas de guerra em Salvador

Polícia apreendeu equipamento bélico nos bairros de Periperi, Lobato e Vila Verde

Wendel de Novais

Publicado em 23 de abril de 2024 às 14:27

Armamento foi apresentado nesta terça-feira (23) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os dias de conflito entre organizações criminosas nos bairros de Periperi, Lobato e Vila Verde exigiram das forças de segurança da Bahia uma ação intensificada para conter noites de tiroteio, invasão de casas e homicídios em sequência. Presentes nessas localidades, policiais conseguiram encontrar um fuzil, uma granada, carregadores de alta capacidade e uma liderança de uma facção envolvida no confronto. Com as apreensões, a polícia chegou a 1.502 armas apreendidas em toda a Bahia nos primeiros meses do ano.

O material foi apresentado em coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) nesta terça-feira (23). Em Mirantes de Periperi, onde as facções do Comando Vermelho (CV) e do Bonde do Maluco (BDM) provocaram uma semana de tiroteios, foram presos cinco suspeitos, um adolescente foi apreendido e quatro criminosos resistentes às ações acabaram mortos.

Com os homens localizados pelos policiais, foram apreendidos um fuzil, uma espingarda, uma granada, duas pistolas, 79 carregadores e 218 munições, além de dois coletes balísticos. Em coletiva de imprensa,. Marcelo Werner, titular da SSP-BA, deu destaque ao tipo de carregadores encontrados com os criminosos. Um exemplo é o carregador tambor duplo, que comporta munições para o fuzil calibre 5.56.

"Foram apreendidos 79 carregadores de armas longas e 218 munições apreendidos com esses carregadores. Tem carregadores ali que comportariam quase 100 munições. Isso tudo em um só carregador daqueles ali, que se colocariam à disposição para fazer o enfrentamento às forças de segurança”, destacou Werner, enquanto apresentava o equipamento.

Carregadores de alta capacidade foram apreendidos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

No bairro do Lobato, além de pistola, carregador e munições apreendidos, uma liderança de facção criminosa foi localizada. Lázaro Raimundo Dantas da Silva Júnior, conhecido como Maré, e que também é o 6 de paus do Baralho do Crime da SSP-BA, que reúne os criminosos mais procurados do estado, morreu em confronto com policiais da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar e da Rondesp, no último sábado (20). Baleado no tiroteio, ele foi socorrido pelos agentes ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Maré morreu em tiroteio com policiais no Lobato Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Delegada Geral da Polícia Civil da Bahia (PC-BA), Heloísa Brito deu destaque ao esforço das forças de segurança para a localização de líderes de organizações criminosas. “Nós focamos nessas principais lideranças porque sabemos da influência e da capacidade que eles têm de determinar o cometimento de delitos e de compor essas organizações. Com isso, a gente conseguiu fazer a prisão de 10 criminosos do baralho do crime”, disse a delegada durante apresentação do material.

Ao todo, nos primeiros meses de 2024, 35 lideranças de organizações criminosas foram localizadas pelas forças de segurança da Bahia. Na Vila Verde, não houve prisão de liderança, mas uma submetralhadora que estava em uso de criminosos foi tirada de circulação, enquanto um criminoso acabou morto depois de resistir após a chegada de policiais. Além disso, houve uma ‘farta apreensão de drogas’.