Gilberto Gil curte domingo de descanso com música e receita especial do período que morou em Londres

Cantor se apresentará em turnê de despedida até novembro

Após emocionar o público durante a estreia da sua aclamada turnê “Tempo Rei”, o cantor e compositor Gilberto aproveita o merecido descanso neste domingo (23). Em publicação nas redes sociais, o artista aparece tocando violão e preparando um saboroso mingau de arroz integral, receita que costumava fazer no período em que morou em Londres.>

A turnê “Tempo Rei”, a última da carreira de Gilberto Gil, teve sua abertura em Salvador com uma apresentação memorável na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no último dia 15 de março. O show reuniu fãs e admiradores do icônico artista baiano, que celebrou sua carreira de mais de seis décadas ao lado da família. >