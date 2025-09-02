Governo Federal anuncia construção de mais de 3 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:14
O Governo Federal autorizou a construção de 3.008 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida em 57 municípios da Bahia. As novas moradias serão destinadas à Faixa 1 do programa e à modalidade Rural do programa. A autorização foi divulgada na segunda-feira (1º).
“Estamos promovendo inclusão social, geração de emprego e renda e uma diminuição expressiva da desigualdade, que será reduzida ainda mais quando começarmos a implementar a justiça tributária por meio deste projeto enviado ao Congresso”, disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante evento em Feira de Santana.
Minha Casa, Minha Vida
Cerca de R$ 265 milhões em recursos federais serão investidos. O ministro também lembrou aos gestores municipais e lideranças de entidades que seguem abertos os prazos para cadastro junto à Caixa Econômica Federal em diferentes modalidades do MCMV.
Ele detalhou ainda os investimentos do Novo PAC em áreas além da habitação, como educação, saúde e prevenção de desastres causados por eventos climáticos extremos.
“Estamos garantindo mais empregos, maior renda e ampliando os programas sociais. Na próxima quinta-feira (4), vamos lançar o Programa Gás do Povo, que beneficiará mais de 15 mil famílias com o direito gratuito a botijões de gás”, antecipou o ministro.