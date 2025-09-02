Acesse sua conta
Governo Federal anuncia construção de mais de 3 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida na Bahia

Novas moradias serão construídas em 57 municípios

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:14

Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida
Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação

O Governo Federal autorizou a construção de 3.008 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida em 57 municípios da Bahia. As novas moradias serão destinadas à Faixa 1 do programa e à modalidade Rural do programa. A autorização foi divulgada na segunda-feira (1º).

“Estamos promovendo inclusão social, geração de emprego e renda e uma diminuição expressiva da desigualdade, que será reduzida ainda mais quando começarmos a implementar a justiça tributária por meio deste projeto enviado ao Congresso”, disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante evento em Feira de Santana.

Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida por Divulgação
Minha Casa Minha Vida por Divulgação
Minha casa, Minha vida em Salvador por Divulgação
Unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida por Ricardo Stuckert/PR
Minha Casa Minha Vida por Fernando Frazão/Agência Brasil
Cerca de R$ 265 milhões em recursos federais serão investidos. O ministro também lembrou aos gestores municipais e lideranças de entidades que seguem abertos os prazos para cadastro junto à Caixa Econômica Federal em diferentes modalidades do MCMV.

Ele detalhou ainda os investimentos do Novo PAC em áreas além da habitação, como educação, saúde e prevenção de desastres causados por eventos climáticos extremos.

“Estamos garantindo mais empregos, maior renda e ampliando os programas sociais. Na próxima quinta-feira (4), vamos lançar o Programa Gás do Povo, que beneficiará mais de 15 mil famílias com o direito gratuito a botijões de gás”, antecipou o ministro.

