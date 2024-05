MADRUGADA DE TERROR

Grupo armado explode caixas eletrônicos e ataca sede policial no norte da Bahia

Os caixas eletrônicos de uma agência bancária na Rua Eduardo Barreto, no centro de Cafarnaum, no centro norte baiano, foram explodidos na madrugada desta sexta-feira (10) por um grupo de homens armados. A sede do pelotão da cidade também foi atacada, mas ninguém foi ferido.