CRIME VIOLENTO

Homem é condenado a 22 anos de prisão por matar e desmembrar corpo de médico em Salvador

Homicídio ocorreu após desentendimento entre autor do crime e a vítima

De acordo com a acusação, o crime ocorreu em 2 de outubro de 2016, na casa em que o réu morava, no bairro de Pau da Lima. Na ocasião, Adriano matou Luís Carlos com golpes de faca após se desentender com a vítima, que teria tentado iniciar uma relação sexual com ele. >