VITÓRIA DA CONQUISTA

Homem é condenado a 17 anos de prisão por matar jovem a facadas

Segundo testemunhas, o assassino era “obcecado” pela vítima

O assassino da jovem Rebeca Rocha Oliveira Souza, de 25 anos, foi condenado a 17 anos por homicídio qualificado. O homem, que não teve o nome revelado, foi a júri popular nesta quarta-feira (16) no Fórum João Mangabeira, em Vitória da Conquista, em sessão que durou ao menos 8 horas. O crime aconteceu na madrugada de 14 de junho de 2023. >

Na visão dos jurados, o crime não se trata de um feminicídio. O réu foi considerado culpado pelo crime de homicídio sem possibilidade de defesa. “A conduta do réu apresenta alta reprovabilidade, uma vez que optou por resolver sua frustração por meio da violência extrema, demonstrando total desrespeito pela vida humana”, declarou a juíza Ivana Luz em um trecho da sentença.>

Segundo uma testemunha que depôs no julgamento, a vítima estava com o réu e outros amigos em um bar, quando o grupo seguiu para a porta da casa dele para chamar um motorista por aplicativo, pois no estabelecimento não havia sinal de internet. >