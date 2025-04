JULGAMENTO

Advogado é condenado a 15 anos de prisão por matar barbeiro em bar do Imbuí

José Geraldo cumprirá pena em regime fechado

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de abril de 2025 às 17:04

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) sentenciou o advogado José Geraldo Lucas Júnior, de 32 anos, a 15 anos e dois meses de prisão, por matar o barbeiro Lucas Souza de Araujo, durante uma briga em um bar no Imbuí, em janeiro de 2021. O segundo dia de julgamento foi realizado nesta sexta-feira (11), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.>

José foi condenado por homicídio duplamente qualificado e a pena será cumprida em regime fechado. O advogado foi julgado por júri popular, que reconheceu que o crime foi cometido por motivo banal e que o réu dificultou ou impossibilitou qualquer defesa da vítima.>

"Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, fixo a pena base em 13 (doze) anos de reclusão, atendendo, principalmente o grau de culpabilidade do agente, motivos, circunstancias e consequências do crime, a dupla qualificação do delito e a confissão, aumentada em 1/6 (um sexto) ano em razão da qualificadora, e inexistindo outras causas de aumento ou diminuição de pena, de forma relevante e impositiva, torno definitiva a pena em 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão", afirma o documento da sentença. >

A Justiça solicitou expedição imediata do mandado de prisão para que o réu inicie o cumprimento da pena.>

Relembre o caso

O crime foi registrado por câmeras de segurança no dia 24 de janeiro de 2021, na Barraca “Lua de São Jorge”, na Praça do Canal, no Imbuí. Lucas estava com a esposa, o irmão e a cunhada. Segundo testemunhas, quando as mulheres levantaram para ir ao banheiro, um dos denunciados teria assediado a esposa do barbeiro, Lucas Souza de Araujo, que se aproximou para tirar satisfação.>

No vídeo, José Geraldo é visto andando na direção do grupo durante a briga. Depois, ele dá passos para trás e saca a arma, enquanto Lucas e o irmão, Lauro, vão na direção dele. Alguém arremessa uma cadeira. O advogado atira e Lucas cai. Os clientes correm. José Geraldo pega algo no chão e também sai do local. Marisa, esposa de Lucas, volta para socorrê-lo.>