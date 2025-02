JUSTIÇA

Homem é condenado a pagar R$ 465 mil por danos ao meio ambiente em Cândido Sales

Justiça condenou Lázaro Almeida Lima após ação movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA)

Um homem foi condenado a pagar R$ 465 mil por produzir carvão sem reparação ao meio ambiente no município de Cândido Sales, no centro sul da Bahia. A Justiça determinou a condenação, no último dia 4, após ação movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia. O condenado foi identificado como Lázaro Almeida Lima. >